Вода полностью отрезала якутское село Оймякон

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

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Для оценки ущерба от паводка уже вылетели специалисты.

Рабочая группа вылетела в Оймякон для оценки ущерба от паводка. Вода полностью отрезала якутское село. Добраться туда сейчас можно только по воздуху или на лодках.

Река Индигирка, которая вышла из берегов, затопила инфраструктуру. Ущерб может исчисляться десятками миллионов рублей. Пострадали фермерские хозяйства. Смывает мосты, дороги и теплотрассы. В районе введен режим ЧС. Вода стремительно прибывает.

Сложная обстановка сохраняется еще в нескольких районах. Из затопленных поселков эвакуировали более 100 человек. Для них развернуты пункты временного размещения.

Некоторые отказываются покидать свои дома. Им сейчас доставляют все необходимое — продукты, питьевую воду и мотопомпы.