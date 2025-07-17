Пособников кибермошенников задержали в Екатеринбурге

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Они могут быть причастны к хищению 8,5 миллиона рублей.

В Екатеринбурге задержали сообщников кибермошенников, они могут быть причастны к хищению 8,5 миллиона рублей.

Предположительно, кураторы действовали с территории Украины. Звонили под видом сотрудников банков и государственных органов. А стабильную связь им обеспечивали как раз двое задержанных. За помощь они получали по 100 тысяч рублей. И прекрасно осознавали, во что были втянуты.

Во время обысков у подозреваемых изъяли улики: около 200 сим-карт, мобильные устройства и специальное оборудование. Обоим фигурантам грозят тюремные сроки.