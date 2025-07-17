Самый лучший боеприпас: как работает «Краснополь»

Фото, видео: Кирилл Кухмарь/ТАСС; 5-tv.ru

Снаряд наводится лазером БПЛА.

На Красноармейском направлении специальной военной операции вражеские укрепления уничтожают с помощью высокоточных снарядов «Краснополь». Если раньше их применяли только по особым случаям, то сегодня такие удары наши военные наносят каждый день. В связке с «Краснополем» работают и беспилотники.

С помощью лазерного луча они наводят боеприпас на цель. Подробнее о применении грозного оружия — корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

БПЛА крылатого типа «Орлан-30» мгновенно передает кадры и фиксирует одну из позиций врага на Красноармейском направлении. В штабе дивизиона 385-й артиллерийской бригады группировки войск «Центр» цель подтвердили, передают расчету команду «выстрел».

На позиции — принимают и открывают огонь.

Мощный залп — и снаряд оставляет за собой белый след. Это не обычный артиллерийский выстрел — работают высокоточным корректируемым снарядом с лазерным наведением «Краснополь».

Здесь находится пункт временной дислокации противника. Накануне разведка засекла ротацию, теперь объект уничтожен, но стрельба продолжается.

«В реальном времени получаются указания на работу. Цель пришла, сейчас будут переключаться на аппарат, который в небе. «Орлан-30» засекает, и отправляют снаряд «Краснополь», — рассказывает корреспондент.

Зеленое перекрестье на экране наведено на позицию ВСУ. Теперь уничтожают расчет БПЛА.

Наш самый эффективный снаряд сейчас не экономят, с его помощью уничтожают любую цель. Коррекция выполняется на финальном отрезке полета аэродинамическими рулями, наводится «Краснополь» лазером БПЛА.

«Сейчас работа, если погодные условия позволяют, идет каждый день. У нас это лучший боеприпас, который есть. Применяется очень часто. Мотострелковые подразделения проводят доразведку», — рассказал командир гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона группировки «Центр» Андрей Михайлов.

Андрей Михайлов — выпускник Михайловской артиллерийской академии, на СВО с первых дней. Корректурой часто занимается сам. Говорит, еще пару лет назад снаряд применяли только по особым случаям.

Накануне его расчеты уничтожили два опорных пункта и две хорошо укрепленные и укрытые позиции пилотов FPV. В небе во время работы сразу несколько беспилотников, один контролирует полет другого. У ВСУ сейчас появились так называемые «охотники» — дроны, которые пытаются сбить наших наблюдателей.

«Идет сверху над „Орланом“ „Зала“, сопровождает „Орлан“. Если вдруг над „Залой“ появляется какое-то движение, она совершает маневр», — объяснил Михайлов.

Об этом сразу же доложат оператору «Орлана». БПЛА придется оттянуть на безопасное расстояние и через какое-то время продолжить работу. Вооружение и приемы нашей армии совершенствуются, враг также не стоит на месте. Но российские бойцы готовы к любому повороту.