Объемы выданных кредитов в России увеличились на 13%

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

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Причина — снижение ключевой ставки.

Объемы выданных россиянам кредитов в прошлом месяце выросли на 13%, выяснили «Известия». На это повлияло снижение ключевой ставки с рекордных 21% до 20%.

На изменения отреагировали банки. Они стали предлагать клиентам более выгодные условия. Однако ставки все еще высокие, в среднем — 34% годовых.

Аналитики прогнозируют дальнейшее смягчение политики Центробанка. Это должно сделать займы еще доступнее. Вместе с тем падает и доходность вкладов. Средняя годовая ставка опустилась до 18%.