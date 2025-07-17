Более 120 дронов боевиков ВСУ уничтожили силы ПВО РФ за ночь

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Наибольшее число беспилотников было сбито над Брянской, Курской и Орловской областями.

В течение ночи силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку 122 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины, в различных регионах Российской Федерации. Об этом стало известно из официального заявления Министерства обороны России, опубликованного 17 июля.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 16 июля до 7:00 мск 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Стало известно, что в небе над Брянской областью было сбито 43 беспилотных летательных аппарата. В Курской области было уничтожено 38 дронов, а в Орловской области — 10. В Воронежской и Смоленской областях было сбито по шесть беспилотников, в Белгородской — пять.

В Московском регионе, Калужской области и Республике Крым было ликвидировано по три БПЛА. В Ленинградской и Липецкой областях было уничтожено по два дрона, а в Тульской области — один.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС России поразили украинский зенитный комплекс С-300 ракетой «Искандер».