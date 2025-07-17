«Чувствовать на максимум»: Ольга Серябкина о сохранении внутренней перчинки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

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Знаменитость до сих пор чувствует себя нереализованной.

После создания семьи и рождения ребенка важно сохранять интерес к жизни и иметь амбиции. Об этом певица Ольга Серябкина рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru в кулуарах утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио».

По словам знаменитости, после того, как она вышла замуж и стала мамой, задумалась о том, что значит быть взрослой. При этом ей было важно не потерять ту себя, которой она была до этого.

«Я думаю, очень важно сохранить интерес к жизни, ставить цели, амбиции и чувствовать. Мне все интересно, наверное, в этом моя перчинка. Мне интересно чувствовать на максимум», — заметила Серябкина.

Певица призналась, что ставит перед собой большие цели, которые ее вдохновляют. Она сказала, что ей всегда мало и целей, и ощущений из разных сфер жизни.

«Желаю всем, кстати, иметь много внутренних амбиций разных, разного плана: и материальных, и не соглашаться на меньшее, если хочешь большего. Именно проживать больше моментов», — посоветовала артистка.

Ольга отметила, что сама все еще чувствует себя во многом не до конца реализованной. И она хочет сохранять этот внутренний голод.

Ранее 5-tv.ru писал об отношениях Ольги Серябкиной и ее мужа.