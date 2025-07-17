«Логово мошенников»: как не попасть на фейковый сайт при покупке путевки

Фото, видео: 5-tv.ru

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Юрист Илона Гуськова советует обращаться в правоохранительные органы и Роспотребнадзор, если вы все-таки стали жертвой злоумышленников.

При покупке путевки на отдых онлайн существует опасность попасть на сайт-близнец, созданный мошенниками. О том, куда и к кому обращаться в таком случае, в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Нейробатя» рассказала общественный деятель и юрист Илона Гуськова.

«Нейросеть приносит положительные эмоции. Также (благодаря ей. — Прим. ред.) можно попасться в логово мошенников. Это страшно, потому что нейросеть — это интернет и, соответственно, там есть очень много дубликатов сайтов», — поведала специалист.

По словам Гуськовой, летом особенно опасны сайты-близнецы туристических агентств. Она призвала проверять IP-адреса порталов и при малейшем сомнении сразу обращаться за помощью к айтишникам, способным отличить мошенников от настоящего сайта. Юрист отметила, что это в первую очередь специалисты, сами разрабатывающие сайты.

Гуськова подчеркнула, что ответственность для злоумышленников наступает по статье о мошенничестве.

«Существует ответственность. Это статья уголовного кодекса, и, если вы стали жертвой такого мошенничества: перечислили деньги, не получили услугу или купили товар некачественный, то можно писать заявление в правоохранительные органы или в Роспотребнадзор. Эти государственные органы, конечно, встанут на вашу защиту», — отметила эксперт.

Гуськова добавила, что при наличии достаточного количества доказательств и улик мошенников приговорят к лишению свободы.

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