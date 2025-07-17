Шоу отменяется? Мощный пожар уничтожил главную сцену фестиваля Tomorrowland
Мощный пожар уничтожил главную сцену популярного фестиваля Tomorrowland
Фото, видео: www.globallookpress.com/Stringer; 5-tv.ru
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Обычно там выступают самые известные диджеи мира, а количество зрителей достигает полумиллиона человек.
Один из крупнейших фестивалей для поклонников электронной музыки под угрозой срыва. Огромная сцена, оформленная в виде ледяного дворца, полностью сгорела.
Обычно там выступают самые известные диджеи мира, а количество зрителей достигает полумиллиона человек. Потушить огромную сцену не смогли.
Организаторы уже оценили ущерб и заявили, что основная часть фестиваля, скорее всего, будет отменена.