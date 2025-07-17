«Вы не сдадите экзамен»: как мошенники выманивают данные у абитуриентов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Сценарии аферисты используют разные. Например, во время телефонного разговора гарантируют «высокие шансы» поступления на бюджетное место. Как не стать их жертвой?

Телефонные мошенники массово атакуют абитуриентов и их родителей. Злоумышленники играют на страхах поступающих, чтобы выманить крупную сумму или втянуть в сомнительные схемы. Корреспондент «Известий» Натали Графчикова выяснила, какие методы они для этого используют и чем может закончиться общение с аферистами.

Особенности приемной кампании этого года — вот такие оповещения. Буквально на каждом шагу будущих студентов предупреждают — активизировались мошенники.

Схема, как всегда, начинается с телефонного звонка. Неизвестный номер. На том конце провода якобы представитель вуза, в который поступает абитуриент.

Екатерине позвонили буквально за полтора часа до начала важного экзамена. В тот момент абитуриентка была уже возле университета. Злоумышленник сообщил — он из приемной комиссии. И стал манипулировать — экзамены не сдать, если не пройти важную процедуру регистрации. Сделать это нужно прямо сейчас.

«Человек меня повел, так сказать, на официальный сайт Министерства образования и науки, сказал авторизироваться и что мне придет логин и пароль», — рассказывает абитуриентка Екатерина.

Сценарии мошенники используют разные. Например, во время телефонного разговора гарантируют «высокие шансы» поступления на бюджетное место. Или требуют зайти на фишинговый сайт, который оказывается копией портала «Госуслуги» или официального портала университета.

«Человек в этот момент входит в зону риска, потому что почти любой из нас в ситуации перед испытаниями испытывает сильное чувство неуверенности», — говорит социальный психолог Алексей Рощин.

Самое меньшее, что могут сделать злоумышленники, взломав аккаунт на «Госуслугах», это получить конфиденциальную информацию о человеке. Паспортные данные, СНИЛС, адреса. Все это можно использовать при дальнейших звонках — уже от лица ФСБ или банка, чтобы вызвать доверие у жертвы, умело жонглируя фактами.

Есть риск лишиться недвижимости — ее могут продать или переоформить. Взять кредит или микрозаем, а также впутать человека в сомнительные схемы. Например, открыть на его имя юрлицо или зарегистрировать электронный кошелёк для получения и вывода денег.