В России отмечают День основания морской авиации ВМФ

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Это по праву уникальное подразделение.

Летчики Северного флота провели учения над Кольским полуостровом — пилоты имитировали воздушный бой и показали сложные пилотажные элементы.

Сегодня в России отмечается День морской авиации — уникального подразделения в составе нашего ВМФ.

В составе Северного флота есть противолодочные самолеты, палубные истребители, бомбардировщики, транспортная авиация и поисково-спасательные вертолеты.

Во время дальних походов они действуют в самых разных районах Мирового океана.