В России отмечают День основания морской авиации ВМФ
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Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru
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Это по праву уникальное подразделение.
Летчики Северного флота провели учения над Кольским полуостровом — пилоты имитировали воздушный бой и показали сложные пилотажные элементы.
Сегодня в России отмечается День морской авиации — уникального подразделения в составе нашего ВМФ.
В составе Северного флота есть противолодочные самолеты, палубные истребители, бомбардировщики, транспортная авиация и поисково-спасательные вертолеты.
Во время дальних походов они действуют в самых разных районах Мирового океана.