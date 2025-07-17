Испытание на прочность: «Шелковый путь» добрался до пустыни Гоби
Ралли-марафон «Шелковый путь» добрался до пустыни Гоби
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru
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Легендарный ралли-марафон набирает обороты.
Легендарный ралли-марафон «Шелковый путь» завершил очередной этап. Участок длиной более 200 километров в окрестностях Улан-Батора оказался одним из сложнейших.
Быстрее всех его преодолели грузовики. Вся шестерка промчалась по трассе со скоростью выше 110 километров в час.
Палящее солнце, проливные дожди и бездорожье — все это создавало сложности как для пилотов, так и для машин. Сразу два экипажа столкнулись с серьезными поломками.
Впереди участников ждут пески пустыни Гоби.