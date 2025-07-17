Фото, видео: 5-tv.ru

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Эта тема — краеугольный камень в отношениях между странами.

Польша потребовала от Украины написать правду о Волынской резне в учебниках по истории. В Варшаве обеспокоены тем, что события в период с 1943 по 1947 описаны недостоверно.

В частности, не упоминается, что жертвами украинских националистов тогда стали свыше сотни тысяч поляков. Эта тема — краеугольный камень в отношениях между странами. Без признания геноцида Польша не пустит Украину в ЕС.

Однако в Киеве сознаться в преступлениях не спешат. Ранее Зеленский заявлял, что никогда не слышал о событиях на Волыни.