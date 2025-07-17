Редкая аномалия: врачи помогли ребенку с «треугольной головой»

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Восьмимесячному малышку сделали моделирование правильной формы черепа.

В московской Клинике доктора Рошаля (НИИ НДХиТ) провели операцию на черепе восьмимесячному малышу. Он поступил с редкой аномалией — краниосиностозом или тригоноцефалией, — при которой голова напоминает треугольник из-за выпирающего «гребня» на лбу. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

«Мы провели краниопластику, по сути, моделирование правильной формы черепа. Сразу виден косметический эффект — лобная часть стала шире, и треугольник полностью отсутствует. Это позволит черепу расти гармонично, у малыша будет красивая голова анатомической формы. И что немаловажно, таким образом мы создаем условия для благоприятного развития ребенка в социуме», — рассказал нейрохирург Евгений Рогожин.

В учреждении отметили, что малыш уже чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Краниосиностоз или тригоноцефалия встречается примерно у одного новорожденного на две тысячи младенцев. Обычно аномалию обнаруживают в возрасте трех-шести месяцев.

По словам врачей, ее причиной является преждевременное закрытие одного или нескольких швов, соединяющих кости черепа, которые защищают мозг сверху и по бокам. Именно из-за этого идет его неравномерный рост.

Нейрохирург отметил, что у поступившего малыша лобный шов закрылся слишком рано, что могло стать причиной смещения глазниц к переносице.

Как подчеркнул Рогожин, в большинстве случаев — это «косметическая деформация». Дети с такой аномалией ничем не отличаются от своих ровесников. Однако существует вероятность нарушения зрения.

В учреждении отметили, что сверстники таких детей дразнят их, называя «инопланетянин» и «треугольная башка».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие болезни обостряются летом и как снизить риски.