Вина пилотов? Air India не нашла проблем в топливных системах Boeing после крушения

Air India не выявила проблем в топливных системах Boeing после крушения

Фото: Reuters/Adnan Abidi

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Авиакатастрофа унесла жизни 275 человек.

Авиакомпания Air India завершила проверки системы управления подачей топлива на самолетах Boeing 787-8 и не выявила технических сбоев. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на заявление перевозчика.

Ранее на прошлой неделе специалисты, расследующие обстоятельства авиакатастрофы, произошедшей 12 июня в штате Гуджарат, опубликовали предварительный отчет. Согласно документу, незадолго до падения у самолета перестали работать механизмы подачи топлива в двигатели, что спровоцировало неразбериху экипажа в кабине.

«Air India завершила профилактические проверки механизма блокировки переключателя управления подачей топлива на всех своих самолетах Boeing 787-8 и не обнаружила никаких проблем», — говорится в официальном заявлении компании.

Пассажирский лайнер выполнял рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон, когда потерпел крушение вскоре после взлета. На борту находились 242 человека, включая двух пилотов и десять членов экипажа. В результате трагедии выжил лишь один пассажир.

Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа в Ахмедабаде, где также находились люди. По последним данным, число погибших достигло 275 человек, включая жертв как на борту, так и на земле.

Расследование причин катастрофы продолжается.