Ему было 114 лет: старейший в мире бегун погиб в ДТП

Фото, видео: ARNE DEDERT/EPA/ТАСС; 5-tv.ru

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Он попал под колеса автомобиля в Индии.

Старейший марафонец в мире, который пробежал 42 километра в 100-летнем возрасте, погиб в Индии. Фаудж Сингх по прозвищу «Тюрбан» попал под автомобиль, на момент аварии ему исполнилось 114 лет. По крайней мере, он сам так утверждал.

Проверить это было невозможно, так как ни свидетельства о рождении, ни каких-либо подтверждений его возраста не сохранилось. Собственно, поэтому его и не внесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Но человек действительно был заслуженный, бегать начал уже в глубокой старости, когда исполнилось 89 лет. Кстати, водителя, который сбил Сингха, задержали. По словам медиков, если бы лихач сразу отвез пострадавшего в больницу, его можно было бы спасти.