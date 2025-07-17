От трубопроводов до кузовных деталей авто: что показали Путину на Магнитогорском комбинате

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Президент не только осмотрел предприятие, но и обсудил с металлургами насущные темы — от ситуации с экологией до поддержки демографии.

В ходе рабочей поездки на Урал президент Владимир Путин использовал эту возможность для общения с рабочими знаменитой «Магнитки». Там же дал старт важному для импортозамещения производства. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

Деревья высаживают аккурат к приезду президента. Легендарная «Магнитка» — это город в городе со своей железной дорогой и большими цехами. В нем уже почти 65 лет выплавляется сталь.

«Прокатка металла производится, стан 2500, нагретые слябы нагреваются до 1200 градусов температуры», — сообщил заместитель начальника листопрокатного цеха № 4 Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Антон Чумарин.

После металл заматывают в рулоны, из стали производят все, от трубопроводов до кузовных деталей российских автомобилей: даже президентский Aurus из отечественной стали.

Владимир Путин приезжает на комбинат и начинает с осмотра новых производств.

Это один из основных пунктов управления на комбинате, оператор в режиме реального времени следит за производством сухого кокса, основного сырья для доменных печей.

Его делают на новой коксовой батарее. Показывают Путину: новая станция не коптит, поэтому воздух в городе стал намного чище.

«При загрузке и при эксплуатации мы улавливаем пыль и газообразные продукты, при транспортировке протушенного кокса мы улавливаем мелкодисперсную сухую пыль», — рассказал главный инженер коксохимического производства ММК Павел Гаврилов.

Оборудование отчасти зарубежное, но теперь для комбината будут выпускать отечественные агрегаты. Владимир Путин запускает новый цех машиностроительной продукции.

Дальше — общение с рабочими. В это воскресенье отмечать свой профессиональный праздник будут металлурги.

«Предприятие у вас, с одной стороны, взрослое, сто лет исполняется, а с другой — молодеет постоянно. Это очень приятно, во-первых, вы здесь живете, с точки зрения экологии чрезвычайно важно, чтобы обновление люди чувствовали на себе. Эти результаты подтверждаются и службами контроля: в разы уменьшается количество выбросов», — отметил Путин.

Сотрудники спрашивают президента про меры поддержки молодой семьи. Один из сотрудников рассказывает, что недавно женился, но откладывает рождение ребенка.

«Возможно ли изменить немножко льготную программу „Молодая семья“ и выдавать ее авансом, так сказать, молодым парам?» — спросил работник комбината у президента.

«Вот хитрюга! То, что вы женились — это хорошо. То, что откладываете рождение ребенка — это ошибка, поэтому я так сразу отреагировал. Нет в жизни большего счастья, чем дети, в этом на самом деле весь смысл жизни», — подчеркнул президент.

Тем более благодаря соцподдержке количество многодетных семей в регионе за последнее время увеличилось на треть. Демография — один из приоритетов на Урале.

В Магнитогорске для семей созданы все условия для работы и отдыха. За счет комбината построен уникальный парк, который осматривает президент.

Парк «Притяжение» — это город-курорт площадью 400 гектаров, здесь расположены пляж, лодочная станция, есть искусственное озеро, видовой мост, построены спортивные объекты, всесезонные трассы.

А это новый парк развлечений. Уже видны очертания термального комплекса, отеля и жилого квартала — объекты очереди, которые по традиции откроют уже перед следующим Днем металлурга.