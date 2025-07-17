Фото, видео: www.globallookpress.com/Nicolas Maeterlinck; 5-tv.ru

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В США это уже прекрасно поняли — именно поэтому Трамп начал так часто общаться с Путиным.

Старому Свету все сложнее разыгрывать карту российской угрозы. Европейцы запутались в своих желаниях. Все больше тех, кто понимает, что в результате Западу не обойтись без переговоров с Россией.

Как считает полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер, главная проблема всех ограничений и антироссийских санкций в том, что они являются точечными. Москва очень быстро переориентировалась на Восток, существуют десятки стран Глобального Юга, которые будут только рады увеличить свое присутствие в мировой экономике.

«С точки зрения США и Европы главный вопрос заключается в том, готовы ли они зайти настолько далеко, чтобы расширить санкции и пригрозить странам Глобального Юга вторичными санкциями. Но тогда мы окажемся в состоянии экономической войны», — сказал полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер.

В Соединенных Штатах это уже прекрасно поняли, и именно поэтому президент страны Дональд Трамп начал так часто общаться с российским лидером Владимиром Путиным.