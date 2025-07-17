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Макрону плевать на избирателей.

Чтобы продолжить спонсировать Украину, европейским чиновникам надо решить две проблемы. Первое — найти денег, второе — убедить своих граждан, что они им не нужны. Именно этим сейчас занимается президент Франции Эммануэль Макрон.

Только, по словам депутата национального собрания Франции Бруно Фукса, который разоткровенничался перед российскими пранкерами Вованом и Лексусом, президенту Пятой республики плевать на избирателей. Почему, объяснит корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Глава комитета Франции по иностранным делам сбрасывает маску приличия. О решениях Макрона по Украине Бруно Фукс говорит с нескрываемым цинизмом.

— Так Франция готова отправить войска?

— Да. Но просто чтобы это прекращение огня соблюдалось, а не воевать.

— Но я не уверен, что Россия будет этому рада.

— Нет, они не будут рады. Но я думаю, мы сами не рады. Но это борьба. У президента больше нет выборов, потому что в 2027 году он не может быть кандидатом. Так что он не должен заботиться о мнении избирателей, когда речь идет об очень важных вопросах. Пять лет назад ситуация была иной.

Европейский чиновник даже не догадывается, что грязным бельем французской политики трясет перед российскими пранкерами. Члену национального собрания Вован и Лексус позвонили под видом экс-президента незалежной Петра Порошенко*. Обсуждали наполеоновские замашки Макрона: от отправки войск на Украину до изъятия российских активов.

«Эти дебаты идут очень активно. Мы обсуждаем это месяцы и месяцы. Я думаю, мы гораздо ближе к изъятию собственности, активов, гораздо ближе с точки зрения общественного мнения, которое сейчас готово в Европе, чтобы забрать собственность», — сказал глава комитета Франции по иностранным делам Бруно Фукс.

За год до выселения из Елисейского дворца Макрон из хромой утки явно пытается превратиться в главного европейского ястреба. Удвоение военного бюджета, субсидирование оборонки и даже готовность применить ядерное оружие — роль Джеймса Бонда от Евросоюза французскому лидеру явно по душе. Вот только сценарий тянет максимум на трагикомедию.

«Мы живем в сумасшедшем мире. Европа уверенно движется к крупному конфликту с Россией, и эта война на самом деле подготавливается для того, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Люди обеспокоены преступностью, массовой миграцией. Люди видят, что социальная система, система здравоохранения все больше разрушается», — сказал австрийский политолог Патрик Поппель.

Недовольные фермеры могут сколько угодно заваливать префектуры навозом — французский президент субсидирует оборонку. Урожаем снарядов и беспилотников планирует поделиться с Зеленским — по рецепту Трампа.

«Сегодняшние расходы будут просто подпитывать военно-промышленный комплекс США. Макрон просто поставил нас перед фактом, что мы будем тратить больше, чтобы в очередной раз угодить Трампу», — говорит член законодательного собрания Франции, депутат парламента от партии «Непокоренная Франция» Орельен Сентуль.

Дефицит французского бюджета при этом с каждым годом всё выше, растут тарифы и безработица. И так по всей Европе.

«Необходимо остановить массовую миграцию, которая обходится в огромные суммы, и обеспечить приток квалифицированных специалистов. Вместо этого миллиарды евро вливаются на Украину. Сейчас США хочет поставить Украине ракеты Patriot — но только в том случае, если за это заплатит Европейский союз. Жители Германии решительно выступают против этих поставок. Большинство населения хочет окончания войны, хочет дипломатического решения», — говорит член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

Обычным французам сомнительные блюда политической кухни Макрона подают под соусом свободы для братской Украины и Запада в целом. Но европейцы, судя по словам Фукса, сыты по горло.

«Люди говорят во Франции: „А как насчет нас? Нам также нужны деньги, чтобы изменить нашу жизнь. Зачем мы отправляем деньги на Украину?“ Так что они не полностью в состоянии понять, что мы вместе боремся за мир. Это предел нашего общественного мнения», — сказал глава комитета Франции по иностранным делам Бруно Фукс.

Как манипулируют общественным мнением на западе — хорошо видно по первым полосам европейских газет. На них — ни слова о варварских обстрелах со стороны Украины и погибших мирных жителях России. Зато — очередные призывы вооружить режим Зеленского до зубов.

* — внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов