Фото: Кадр из сериала «Кармелита», 2005 г.

Кармелита, Миро, Баро и другие — как сложилась за 20 лет судьба исполнивших эти роли артистов?

Премьера мелодраматического сериала «Кармелита» состоялась 10 января 2005 года, то есть больше 20 лет назад. Проект задержался на телевидении на целых пять лет. Всего было показано 458 серий, над которыми работали шесть режиссеров.

Первый сезон был снят Рауфом Кубаевым, более известным как сценарист фильма 2013 года «Географ глобус пропил». С ним вместе работал Юрий Попович, принявший участие в съемках культовой картины 1982 года «Спортлото-82».

Сериал смог покорить сразу два поколения зрителей. Ведь пока одни наблюдали за судьбой молодой цыганской красавицы Кармелиты, другие осуждали ее отца — барона Рамира Зарецкого (Баро).

Завязкой всего сюжета послужило обещание Баро его давнему другу Бейбуту. И вот последний со своим табором приходит в провинциальный город, чтобы исполнить старый уговор и поженить своих выросших детей.

Для кого роль в проекте стала трамплином в успешную карьеру, а для кого осталась звездным часом — читайте в материале 5-tv.ru.

Алексей Ильин — Максим

Фото: Кадр из сериала «Кармелита», 2005 г.; ВКонтакте/Алексей Ильин/id59207959

Свой творческий путь Алексей начал в далеком 1992 году. Он сыграл второстепенную роль хулигана по кличке «Дуб» в сериале «Мелочи жизни». Затем он принял участие в телевизионном проекте «Простые истины». Он исполнил роль Леши Бурундукова, ученика 11 «Б» класса.

Все для Ильина изменилось в 2005 году, с выходом на телеэкраны сериала «Кармелита». Молодой актер исполнил главную роль первого возлюбленного Кармелиты — русского парня Максима. На этом построен и основной конфликт всего сериала — отец красавицы Баро был категорически против их отношений.

После «Кармелиты» Ильин снялся и в ряде других картин. В 2010 году он исполнил роль старшего лейтенанта Корзуна в фильме, а впоследствии и в сериале, «Туман». Однако с тех пор его все больше можно увидеть на второстепенных ролях.

В 2015 году Алексей женился на актрисе Александре Мареевой. Тогда же возлюбленная подарила Ильину сына Федора.

Александр Суворов — Миро

Фото: Кадр из сериала «Кармелита», 2005 г.; Сергей Виноградов/ТАСС

В кино актер дебютировал в 2002 году. Суворов сыграл роль в эпизоде сериала «Дронго». Тогда, правда, его даже не упомянули в титрах. До «Кармелиты» актер исполнял эпизодические роли в разных проектах. Но в 2005 году он проснулся знаменитостью.

Роль молодого цыгана Миро, отвергнутого красавицей Кармелитой, стала для Александра поистине звездным часом. Он полюбился зрителю.

Доходило до того, что на улице его иногда называли по имени персонажа. Ему пророчили великую карьеру в кино, однако звезды не сошлись. После «Кармелиты» в его карьере можно выделить разве что эпизодические роли.

Недавно стало известно, что Суворов будет задействован при съемках третьего сезона детективного триллера «Метод».

Зато в личной жизни у актера все хорошо. С первой женой он расстался давным-давно, зато с новой возлюбленной Екатериной, выпускницей журфака, они живут душа в душу. В 2014 году у пары родился сын Арсений.

Денис Матросов — Антон

Фото: Кадр из сериала «Кармелита», 2005 г.; @ РИА Новости/Евгений Биятов

Дебют в кино для актера состоялся в 1991 году в фильме «Сделано в СССР». Он исполнил роль фотографа Лехи. На площадке Матросов работал с такими глыбами отечественного кинематографа, как Армен Джигарханян и Леонид Куравлев.

В 1990-2000-х Денис очень уверенно заявил о себе как о театральном актере. К тому же он успешно покорял и телевидение. С 1989 по 1991 год он был ведущим программы «В гостях у сказки».

К премьере «Кармелиты» за плечами актера была долгая работа в театре и кино. В сериале он исполнил роль одного из главных антагонистов. Его персонаж приходится приемным сыном Николаю Андреевичу и сводным братом Игорю Носкову.

После участия в «Кармелите» он продолжает активно сниматься в фильмах и сериалах, а также играть в театре и участвовать в различных проектах на телевидении.

Первой женой Матросова стала актриса Мария Куликова. В 2011 году она родила ему сына Ивана. Однако в 2015-м их брак распался.

Затем Денис женился на Ольге Головиной, которая подарила ему сына Федора. Также они вместе воспитывали дочь от первого брака Ольги — Александру. Однако и этот брак завершился разводом в 2023 году.

Но актер недолго был один. В 2024-м он женился на юристе Оксане Рудич-Каструбиной.

В начале февраля Матросов попал в ДТП. У него была повреждена нога, однако от госпитализации он отказался.

Николай Лекарев — Баро

Фото: Кадр из сериала «Кармелита», 2005 г.; www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Лекарев не особо известен как актер. В 1986 году он стал частью труппы театра «Ромэн». К тому же он занимается музыкальным творчеством и руководит ансамблем «Цыганская песня».

К слову, актер ведет свою родословную от хоровых цыган, поэтому неудивительно, что карьера Николая в кино началась с фильма «Мой ласковый и нежный зверь» 1978 года, в котором он исполнил роль цыгана.

В сериале «Кармелита» он исполнил роль авторитетного цыганского барона Рамира Зарецкого — отца Кармелиты. Именно он давал героям ценные советы и принимал самые важные для табора решения.

Про личную жизнь Лекарева мало что известно. Можно только сказать о том, что у него большая семья: жена, три дочери и много внуков.

Вадим Андреев — Леонид Форс

Фото: Кадр из сериала «Кармелита», 2005 г.; www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Андреева смело можно назвать самым успешным актером из «Кармелиты». Его карьера началась задолго до премьеры сериала. В 1979 году он сыграл роль Дроздецкого в советской драме «С любовью пополам». В том же году вышел фильм «Баламут», в котором Андреев уже исполнил главную роль. С того времени он работал в таких культовых фильмах и сериалах, как «ТАСС уполномочен заявить…» и «Батальоны просят огня».

К 2005 году Андреев успел стать вполне успешным актером. Однако 1990-е у Вадима выдались не самыми лучшими в плане карьеры — слишком много проходных фильмов и сериалов.

В «Кармелите» он исполнил роль криминального авторитета по прозвищу «Удав». В 2025 году с актером уже вышли три проекта, среди которых продолжение сериала «Мосгаз» и военная драма «Солдатская мать».

Интересный факт: настоящая фамилия Вадима Андреева — Фейгельман. Актер взял фамилию жены по настоянию кинорежиссеров Татьяны Лиозновой и Владимира Рогового.

В личной жизни у Андреева все так же хорошо, как и в карьере. Он уже почти 50 лет женат на Галине, с которой познакомился в юности. У пары есть сын Андрей. В 2013 году актер стал дедушкой.

Ляля Жемчужная — Земфира Виноградова

Фото: Кадр из сериала «Кармелита», 2005 г.; Instagram*/lyalya.zhemchuzhnaya

Первой работой в кино для Ляли (настоящее имя Ольга) стала драма 1982 года «Печальная повесть любви», в которой она исполнила роль Балсаят. Спустя пять лет на экраны вышла мелодрама «Цыганка Аза», в которой она исполнила одну из главных ролей — цыганки Азы. Кстати, сюжет этой картины, можно сказать, является отражением «Кармелиты».

В «Кармелите» она исполнила роль супруги цыганского барона Баро. Она запомнилась зрителям женской мудростью и виртуозным исполнением колыбельной.

Сейчас Жемчужная служит в театре «Ромэн», впервые на сцену которого она попала, когда ей было 16 лет. С 2017 года Ляля в кино не снимается.

Мужем актрисы стал ее коллега Роман Грохольский. У них двое детей: Андрей и Анастасия. К тому же Ляля уже успела стать и бабушкой.

Ирэна Морозова — Рубина Задорожная

Фото: Кадр из сериала «Кармелита», 2005 г.; @ РИА Новости/Нина Зотина

Ирэна пришла в «Кармелиту», уже успев построить успешную карьеру в театре. На сцене «Ромэна» она выступает с 1958 года.

Роль бабушки Рубины стала для еще на тот момент 67-летней актрисы звездной. Ее персонаж так понравился зрителям, что сценаристам пришлось оживить ее во втором сезоне. Актриса и в свои 86 лет продолжает выходить на сцену театра «Ромэн».

Муж Морозовой — Юрий — по профессии радиоинженер. У них есть дочь и сын. По стопам матери никто из них не пошел.

Алена Семенова — Светлана

Фото: Кадр из сериала «Кармелита», 2005 г.; ВКонтакте/Алёна Райнер (Семёнова)/aljonareiner

Многие зрители запомнили Семенову жизнерадостной и непосредственной Светой, лучшей подругой Кармелиты. Однако карьеру актриса начала чуть раньше.

Она сыграла роль Индиры в популярном сериале «Простые истины» начала нулевых. После съемок в «Кармелите» она решила стать режиссером.

Ее первой большой работой в этой роли стала мелодрама «Красная королева», которую критики приняли очень благосклонно. В качестве актрисы же Алена своего успеха в «Кармелите» не повторила.

Она продолжает работать режиссером. В 2023 году вышел ее сериал «Хор».

Личную жизнь актриса не афиширует. Известно лишь, что у нее есть две дочки — близнецы Алика и Аглая.

Надежда Бахтина — Люцита

Фото: Кадр из сериала «Кармелита», 2005 г.; Instagram*/bakhtina_official

Надежда родилась в обычной семье. Ни у кого из ее родителей не было актерского образования. Карьеру в театре она начала еще будучи студенткой.

В кино Бахтина дебютировала в роли Эли в сериале «Искатели» 2001 года. В «Кармелите» она сыграла цыганку, которая много лет безответно любит Миро и мечтает, чтобы он обратил на нее внимание.

Интересный факт: на один из новогодних утренников маленькая Бахтина пришла в длинной пышной юбке, яркой блузке и с красной розой в волосах. В образе цыганки она пробыла весь день.

После «Кармелиты» Надежда снялась в ряде проектов. Она сыграла в сериалах «Склифосовский» и «Сельский детектив». Также актриса служит в одном из московских театров.

Бахтина была замужем за актером Александром Никитиным. Однако в 2012 году брак завершился разводом. Детей у нее нет.

Юлия Зимина — Кармелита

Фото: Кадр из сериала «Кармелита», 2005 г.; Вадим Тараканов/ТАСС

Роль цыганки «Кармелиты» стала для молодой актрисы дебютом в кино. Не успела она сыграть обворожительную красотку, как ее начали приглашать в другие проекты. Однако после «Кармелиты» у нее в кино не было настолько ярких ролей. Зрители пока ее помнят как молодую цыганку.

Однако она построила успешную карьеру на телевидении. В 2006 году актриса приняла участие в телеигре «Форт Боярд», а в 2010-м ее позвали на роль ведущей утреннего шоу «Доброе утро». Там она работает до сих пор.

Интересный факт: на съемках сериала «Кармелита» у Зиминой был роман с коллегой Владимиром Череповским. Сама актриса предпочитает это не вспоминать.

В 2015 году актриса родила дочь Серафиму, а в 2020-м вышла замуж за биг-вейв-серфера Андрея Карра. Мужчина, однако, не является родным отцом девочки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как изменились актеры фильма «Кошмар на улице вязов».