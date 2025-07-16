«Какая-то тайна»: друг бывшего мужа Кати Лель раскрыл детали его исчезновения

Близкий друг экс-мужа Кати Лель не верит, что он жив спустя три месяца пропажи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Перед пропажей Игоря Кузнецова шансонье Евгений Кемеровский пытался убедить его восстановить отношения с певицей.

Бывший муж певицы Кати Лель и отец ее дочери Игорь Кузнецов уже несколько месяцев не выходит на связь. Артистка утверждает, что мужчина пропал во французской Ницце, и до сих пор от него нет никаких вестей. О необычных деталях, связанных с его исчезновением, рассказал в беседе с МК.RU близкий друг Игоря — шансонье Евгений Кемеровский.

Накануне вылета за границу Кузнецов провел вечер в одном из московских баров вместе с Кемеровским. Они общались, обсуждали планы, и ничто не предвещало тревоги.

«С Игорем вообще какая-то тайна. Некоторые говорят, что он живой. Для меня все произошедшее с ним — загадка», — рассказал Кемеровский.

По словам Евгения, Игорь собирался ненадолго улететь в Стамбул, однако вскоре стало известно, что он оказался в Ницце.

«Он мне в день вылета сказал: „Я сейчас слетаю в Стамбул и вернусь“. Почему он полетел в итоге в Ниццу, я так не понял. Для меня это — загадка! Там много загадок!» — добавил шансонье.

Даже после развода Кузнецов часто говорил о Кате, не скрывая, что у него остались теплые чувства. Он подчеркивал значимость семьи и дочери, а близкие не раз советовали ему восстановить отношения с бывшей супругой.

Сама Катя Лель не теряет надежды, что Игорь жив. По ее мнению, он может находиться в трудной жизненной ситуации, требующей душевного переосмысления.

«Если выяснится, что он жив, я ему задам только один вопрос: „Зачем ты это сделал?“ — продолжает Кемеровский. Но я не верю в то, что он живой», — резюмировал артист.

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