Помните этих героев «Дома-2»? Как изменилась самые скандальные участники телестройки

Фото: Кадр из т/п "Дом 2", 2004 г.

За эти годы внешность звезд реалити-шоу сильно поменялась, а в их жизни произошло много судьбоносных событий — от взлетов до падения.

Вот уже более 20 лет в эфир российских телеканалов выходит весьма неоднозначное, но тем и завоевавшее славу реалити-шоу «Дом-2».

Данный проект стал настоящим трамплином для карьеры в шоу-бизнесе многим сегодняшним отечественным знаменитостям.

Однако не всем даже при помощи всероссийской популярности проекта удалось остаться в медийном поле после того, как они выходили за ворота периметра телестройки.

Какими запомнились самые яркие участники «Дома-2» и кем они стали сегодня — в материале 5-tv.ru.

Ольга Бузова

Фото: Григорий Тамбулов/ТАСС; ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Наверное, самой успешной «выпускницей» этого реалити стала Ольга Бузова. В далеком 2004 году она пришла на проект 18-летней студенткой географического факультета СПбГУ. Яркая блондинка сразу полюбилась зрителям. Через четыре года они проголосовали за Ольгу как за лучшую участницу проекта.

За развитием ее отношений с Романом Третьяковым поклонники шоу наблюдали с особым интересом. Однако в 2007 году пара рассталась. Роман покинул телестройку, а вот Ольга осталась.

С конца 2008-го Бузова стала ведущей родного шоу и проработала на этой должности до 2021 года. Также она была шеф-редактором журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».

После Ольга попробовала себя во многих сферах деятельности. Снималась в кино и сериалах, выпускала свою линию одежды, писала книги и выпустила три студийных альбома с песнями.

И если с карьерой у Бузовой все сложилось более чем отлично, то в личной жизни похвастаться тем же она не может. После «Дома-2» у Ольги было несколько громких попыток построить крепкие отношения.

В 2012 году она вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Но знаменитости не смогли сохранить семью и развелись в 2016 году.

В 2019-м Ольга выпустила трек «Лайкер». В клипе на эту песню снялся певец Дава. Вскоре после этого артисты начали встречаться. Но со скандалом расстались в 2021 году.

Влад Кадони

Фото: Кадр из т/п «Дом 2», 2009 г.; www.globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Еще одним ярким участником шоу стал колдун и некромант Влад Кадони. В «Дом-2» он пришел уже будучи известным практиком черной магии. Первую славу он обрел на другом спорном проекте — «Битва экстрасенсов». Чтобы закрепить успех, Кадони отправился на телестройку.

«Говорю откровенно: я ехал в Москву для того, чтобы становиться звездой федерального канала. Тщеславие перло из меня из всех щелей, я очень хотел быть известным. Я хотел идти по улице, чтобы на меня смотрели и говорили: „Боже мой, это же он!“ Чтобы подходили, просили автографы, просили фото — мне безумно этого хотелось», — признавался он в интервью блогеру Алене Жигаловой.

В «Дом-2» Влад пришел в 2009 году, а покинул шоу в 2011-м, чтобы еще раз попробовать силы в «Битве экстрасенсов».

В 2015 году Кадони вернулся на телестройку, но уже как ведущий проекта. Эту должность он занимал до 2022 года. После чего окончательно покинул реалити.

Как рассказал сам Влад, он не планировал завершать работу на шоу, но не смог договориться с руководством о новых условиях контракта. В 2023 году Кадони запустил собственный проект, посвященный мистике, на одном из телеканалов.

Венцеслав Венгржановский

Фото: Кадр из т/п «Дом 2», 2009 г.; Instagram*/vents_vengr

Если Влад Кадони в «Доме-2» позиционировал себя как «черный маг», то Венцеслав Венгржановский заявлял себя приверженцем «белой магии».

Он попал на проект в 2009-м и утверждал, что может снять с девушек «венец безбрачия». Молодой человек запомнился многим как один из самых эксцентричных участников шоу.

За время пребывания на телестройке Венцеслав успел дважды жениться. Первой супругой стала Екатерина Токарева. Они расписались 31 декабря, как всегда мечтал Венгржановский. Но этот союз продержался всего несколько месяцев.

Уже через год он вновь узаконил свои отношения, но уже с другой девушкой. На этот раз его избранницей стала Екатерина Король. Однако и этот брак окончился разводом.

Все эти неудачи заставили Венцеслава покинуть реалити. После этого он редко появляется на телевидении, покинул столицу и предпочел тихую и скромную жизнь.

Но и тут удача была не на стороне Венгржановского. Он впал в депрессию и стал злоупотреблять алкогольными напитками. Кроме того, в ряде СМИ появилась информация о том, что у Венцеслава миллионные долги по кредитам и микрозаймам.

Нелли Ермолаева

Фото: Кадр из т/п «Дом 2», 2009 г.; ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Нелли Ермолаева пришла на проект в 2009 году, чтобы построить отношения с одним из участников шоу — Рустамом Солнцевым, но тот отказал девушке. Обратила Ермолаева внимание и на Кадони, однако и с «темным магом» ничего серьезного не вышло.

А вот с Никитой Кузнецовым все складывалось удачно. Пара даже поженилась, после чего покинула телестройку. Но за пределами периметра отношения испортились, и брак был разрушен.

В 2016-м Ермолаева вновь вышла замуж. Ее избранником стал ресторатор Кирилл Андреев. Через два года у них родился сын. Но в 2019 году они развелись из-за «бытовухи».

Третью попытку обрести семейное счастье Нелли предприняла в 2023 году. Она вышла замуж за блогера Алексея Смагажевского.

После ухода с телестройки Ермолаева работала телеведущей на музыкальном канале, выпускала линию одежды и открыла салон красоты. В 2023 году Нелли вернулась на «Дом-2», но уже в качестве ведущей.

Степан Меньшиков

Фото: Кадр из т/п «Дом 2», 2004 г.; Сергей Виноградов/ТАСС

Степан Меньшиков был одним из первых участников проекта. Долгое время он строил отношения с Аленой Водонаевой. Эту яркую пару сопровождали не только романтические жесты и признания в любви, но и бурные ссоры, что, несомненно, притягивало зрителей к экранам.

После расставания с Водонаевой Меньшиков не был долго один. На него обратила внимание другая красотка проекта — Виктория Боня. Их роман тоже показал поклонникам телестройки эмоциональные качели.

Когда и эти отношения разрушились, он начал встречаться с Александрой Харитоновой. С ней Меньшиков познакомился в Таиланде и сам пригласил стать участницей «Дома-2».

Какое-то время пара пыталась строить отношения на проекте, но потерпела неудачу. За пределами шоу вместе Степан и Александра были недолго.

Покинул реалити Меньшиков в 2009 году. Какое-то время после этого он был занят в различных телепроектах. После пробовал вернуться в «Дом-2», но пробыл на шоу всего 73 дня.

В 2014-м Степан женился в первый раз. Его избранницей стала Евгения Шамаева. В браке у них родилось двое детей: сын Иван и дочь Варвара.

Позже, правда, оказалось, что мальчик Меньшикову не родной. С женой Степан развелся, но от сына отказываться не собирался. Брак расторгли в 2018 году.

В 2020-м он узаконил отношения с бизнесвумен Ангелиной Монах. Она подарила Степану еще одну дочь — Степанию.

В прошлом году Меньшиков заявил, что борется с зависимостью в рехабе Таиланда.

Судя по Telegram-каналу звезды «Дома-2», сейчас он уже вернулся к обычной жизни, периодически появляется в различных шоу на телевидении.

Кроме того, у него есть свое ивент-агентство «Мы счастливы», которое организует различные развлекательные мероприятия. Степан на них часто выступает в роли ведущего.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ