«Здороваюсь утром и вечером»: Денис Власенко рассказал об отношениях с колонкой Алисой

Актер Денис Власенко здоровается каждый день с голосовым помощником Алисой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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При этом актер пока не спешит открывать душу искусственному интеллекту.

Актер Денис Власенко каждый день здоровается с голосовым помощником Алисой — утром и вечером. Об этом он рассказал во время беседы с 5-tv.ru на премьере фильма «Нейробатя», где как раз исполнил главную роль.

Однако, как подчеркнул Власенко, он не стремится открывать душу нейросетям, ведь для него куда важнее живое человеческое общение.

«Честно говоря, я все-таки за какой-то живой контакт с человеком», — сказал Власенко.

По мнению артиста, никакая технология не способна заменить тепло настоящего диалога и глубину человеческих чувств.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, телеведущая и певица Таша Белая поделилась мнением о влиянии искусственного интеллекта на молодежь. Она считает, что технологии стремительно входят в повседневную жизнь, но вместе с удобством приносят и последствия — многие теряют интерес к реальному взаимодействию.

По словам Белой, значительная часть молодого поколения предпочитает обращаться к нейросетям даже в простых вопросах, что снижает уровень критического мышления.