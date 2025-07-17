Превратить боль в силу: Серябкина о безответной любви

Фото, видео: Алена Яшина/ФК "Зенит"/ТАСС; 5-tv.ru

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Любые чувства могут стать толчком к самосовершенствованию.

Тема любви — как взаимной, так и безответной — нередко становится источником внутренней силы и вдохновения. Таким мнением поделилась певица Ольга Серябкина в беседе с 5-tv.ru в кулуарах утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио».

«Когда мы влюбляемся, чувствуем ли мы по-настоящему, когда это взаимно и когда нет? Нам же, когда это случается, хочется, чтобы это было ровно также и у него или у нее», — отметила певица.

Серябкина отметила, что момент осознания не взаимности может быть болезненным, но именно такие переживания нередко становятся толчком к самосовершенствованию.

Певица подчеркнула, что подобные эмоции могут мотивировать на карьерный рост, побуждать к новым достижениям и становиться мощным стимулом для самореализации.

Артистка также рассказала, что в периоды эмоциональной уязвимости важно не сдаваться, а использовать накопленные чувства как ресурс для движения вперед.

Ранее 5-tv.ru писал, что супруг певицы Ольги Серябкиной ценит ее многогранную личность. Он видит в ней не только звезду эстрады или хранительницу домашнего очага, но и человека со всеми его качествами и проявлениями.