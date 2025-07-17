«Ночные охотники» и «Аллигаторы» ВКС России. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Ударная группа армейской авиации нанесла сокрушительный удар по позициям ВСУ.

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожила бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

В состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52М «Аллигатор», ударный вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник» и многоцелевой вертолет Ми-8.

Экипажи вертолетов успешно выполнили поставленную задачу, применив авиационные ракеты С-8 по заданным координатам.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.