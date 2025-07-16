Взлом или попытка нарушить запрет? Митрошина анонсировала запуск нового проекта

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Весной блогера задержали в России. Ей предъявили обвинение в отмывании денежных средств.

Блогер Саша Митрошина, находящаяся под домашним арестом, неожиданно объявилась в соцсетях. На ее странице появился эмоциональный пост о запуске нового проекта и некой раздаче, над которой она якобы работала в последние недели.

«У меня для вас суперновость, которой я просто не могу не поделиться! Последние недели я работала над этим проектом почти без остановки — продумывала детали, консультировалась с экспертами и, конечно же, все это время думала о вас. Именно вы вдохновили меня на этот шаг, и именно для вас я запускаю раздачу, о которой мечтала давно! Это не просто проект — это возможность получить то, что реально поможет вам», — говорится в публикации.

Сообщение активно комментировали подписчики и коллеги по блогосфере, в том числе Софья Стужук. Также в аккаунте были размещены ссылки, предположительно ведущие на новый курс от Митрошиной. Однако вскоре в Сети появились подозрения о возможном взломе страницы.

Отмечается, что в рамках домашнего ареста блогеру запрещено пользоваться средствами связи. Сама Митрошина проходит обвиняемой по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

О взломе заявил супруг блогера Тимур Кошкаров. В видеообращении он заверил, что Саша соблюдает условия домашнего ареста, а доступ к аккаунту уже передан третьим лицам.

«Сашину страницу взломали, сейчас кто-то с ее аккаунта выходит в Сеть и делает посты. И это не она, она сидит дома и соблюдает правила, которые предписаны судом. Я вас очень прошу, не ведитесь на этот фейк. И сейчас мы делаем все возможное, чтобы восстановить аккаунт, и предоставляем информацию следственным органам», — сообщил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогеру Александре Митрошиной продлили домашний арест.