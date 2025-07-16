У Ольги Бузовой случилось горе: «Плачу каждую секунду»
У Ольги Бузовой заболела собака
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Певица вышла на связь с плохими новостями.
У певицы Ольги Бузовой случилось горе — заболела ее собака по кличке Ева. Своими переживаниями она поделилась с подписчиками в личном блоге в соцсетях.
По словам артистки, она не может думать больше ни о чем, кроме как о спасении любимого питомца. Именно по этой причине Бузова стала реже появляться в соцсетях.
Недавно певица вновь вышла на связь и написала пост. Но новости были печальными — ее собачке лучше не становится.
«Я не прошу меня жалеть. Просто крик души. Я плачу каждую секунду, как только перестаю что-то делать. Плачу утром, ночью, сейчас, пока еду в стационар… Плачу от бессилия, от боли, мне так жалко мою девочку», — говорит Бузова.
Певице очень больно думать о том, какой исход может быть. Врачи дают неутешительные прогнозы. У Евы часто и резко падает и повышается сахар. Собака все время плачет и будто куда-то бежит, говорит Бузова.
До этого артистка говорила, что из-за уровня сахара в крови питомец почти ослеп.
Ранее 5-tv.ru писал, что Соседов раскритиковал работу Бузовой на фестивале в Витебске. Российская звезда стала ведущей мероприятия в соседней Белоруссии.
Как пишет издание, на фестивале Бузова была нарасхват. Звезда умудрялась даже вести конкурсы между своими зажигательными выступлениями.
За всем этим с невозмутимым выражением лица наблюдал Соседов. Однако после выяснилось, что критику, мягко говоря, не пришлось по вкусу такое «шоу».