Чиновников пересадят на «Автоваз»? Путин предложил меры поддержки автопрома РФ

Фото: © РИА Новости/Юрий Стрелец

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Президент России отмечает, что спрос на отечественные транспортные средства снизился из-за высокой кредитной ставки.

Россияне в связи с высокой процентной ставкой по кредиту стали реже покупать автомобили отечественных производителей. Из-за сложившейся ситуации нужно настроить систему поддержки автопрома РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с работниками «Автоваза». Его слова приводит ТАСС.

«Граждане покупают все-таки меньше сейчас автомобилей в кредит. Имею в виду, что кредитные ресурсы стали дорогими. Снижается спрос из-за ключевой ставки, из-за ставок коммерческих банков. Людям просто сложнее стало брать кредит», — поделился он.

Российский лидер отметил, что сниженный спрос понижает и планы по выпуску автомобилей. Например, «Автоваз» в прошлом году произвел 525 тысячи легковых транспортных средств. В этом году план выпуска снизился до 505 тысяч единиц.

Путин также уточнил, что власть всегда поддерживала отечественный автопром в трудные времена. Президент в рамках решения проблемы внес предложение, что чиновников и сотрудников госкомпаний стоит пересадить на транспортные средства локальных производителей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Магнитогорск.