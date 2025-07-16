Спецпосланник Трампа призывает к диалогу между Израилем и Сирией

Фото: www.globallookpress.com/Nir Alon

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Ситуация на Ближнем Востоке требует срочного диалога для предотвращения насилия.

Посол США в Турции и спецпосланник президента Трампа по Сирии Том Баррак высказался за необходимость конструктивного общения между Тель-Авивом и Дамаском.

Он также осудил недавние удары Израиля по Сирии, отметив, что ответственность за насилие против гражданского населения должна быть неудержимой. Баррак призвал все стороны к деэскалации насилия и установлению прочного прекращения огня.

В то же время израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что удары по Сирии продолжатся до полного вывода сил, угрожающих друзам. Эти события побудили израильских друзов попытаться прорвать границу с Сирией, чтобы оказать помощь своим единоверцам, подчеркивая важность единства в трудные времена.

Такое противопоставление интересов ведет к ухудшению гуманитарной ситуации в регионе и увеличивает риски дальнейшей эскалации. Международное сообщество также внимательно следит за развитием событий, призывая к мирным переговорам и совместной работе для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в среду, 16 июля, Армия обороны Израиля нанесла массовые удары по Дамаску.