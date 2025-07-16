Евросоюз не сможет оплатить Украине американское оружие

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Странам ЕС придется использовать на это деньги из своих национальных бюджетов.

Договоры Европейского союза (ЕС), которые уже были заключены, не позволяют ему осуществлять закупку вооружения у США для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал комиссар по обороне и космосу в Еврокомиссии Андрюс Кубилюс в беседе с агентством Bloomberg.

«Соглашения блока не позволяют использовать финансирование ЕС для закупок оружия у США для Украины», — говорится в публикации.

Однако он уточнил, что государства Евросоюза будут вынуждены задействовать общий кредитный фонд. Его размер составляет 150 миллиардов евро. Средства будут направлены на совместные закупки, которые могут помочь высвободить национальные средства для покупки вооружения у США.

Также отмечается, что такое решение может повлечь за собой увеличение долга, поэтому его тяжело принять. Страны ЕС пытаются остановить возрастание денежного обязательства.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что расходы на оборону должны будут конкурировать с существующими потребностями государств. Например, с такими как сельское хозяйство. Поэтому переговоры по этому вопросу будут «очень сложными».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ракеты для Patriot уже отправлены Киеву. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.