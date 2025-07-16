Ползучее нашествие: змей стало больше в Петербурге и области

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Особую опасность представляют гадюки.

В Петербурге и Ленобласти резко увеличилось число змей. От укусов уже пострадали десятки человек. Опасность в том, что попадаются не только безобидные, но и ядовитые гадюки. На них случайно можно наткнуться в лесу, парках, на пляжах и даже на собственных участках. Что спровоцировало стремительный рост популяции? Как избежать встречи и какие меры нужно предпринять сразу после укуса — выясняла корреспондент «Известий» Татьяна Леонтьева.

Змея укусила Даниила Тимофеева возле карьера в Гатчине. Сел отдохнуть на траву, и вдруг пронзила острая боль.

«На пальце были два красных следа. Я после укуса попытался отсосать яд. Сказал родителям. Они меня повезли в больницу. Там вкололи сыворотку против змеиных укусов. Потом за мной наблюдали некоторое время, потом отвели в палату», — рассказал пострадавший Даниил Тимофеев.

Маргарита Амурская встретила змею на даче. Наклонилась за клубникой — схватила гадюку, которая мгновенно вцепилась в руку. Сейчас пострадавшая в больнице.

«Резкий, резкий укол и очень быстрый. Секунда, мгновенно. И все. Если бы она не уползла с этого места — я, может, даже не догадалась бы, что это змея. Листик крапивы или что-то. Очень неожиданно», — рассказала пострадавшая Маргарита Амурская.

С начала теплого сезона в Ленобласти растет количество обращений к врачам после укусов змей. Причем в большинстве случаев это именно ядовитые рептилии, а не безобидные ужи. И статистика и дальше будет, во всех смыслах, ползти. Ведь змеи проявляют активность до глубокой осени.

Врачи предупреждают: после нападения гадюки нужно сразу же обратиться за медицинской помощью. Промедление может быть смертельно опасным.

«Нужно обеспечить покой, вызвать скорую или самим добраться до медицинского учреждения. Обильное питье. Можно обработать рану и наложить повязку», — рассказал заместитель главного врача Гатчинской больницы Антон Каширин.

Солнце и жаркие дни способствуют активности змей. На днях под Гатчиной на участке площадью 50 квадратных метров сотрудники Росприроднадзора обнаружили сразу 13 гадюк.

«Управление Росприроднадзора информирует об увеличении количества змей в регионе. Росту змей способствовала мягкая зима и увеличение кормовой базы», — рассказала пресс-секретарь СЗМУ Росприроднадзора Гульнара Гудулова.

По словам герпетологов, напасть змея может лишь в случае, если человек, что называется, сам пойдет на контакт. Например, случайно наступит.

Тем, кто панически боится змей, специалисты советуют топать и шуметь на прогулке по лесу. Ядовитые рептилии не выносят вибрации и как только ее почувствуют, сразу уползут в другую сторону.

В лес лучше всего надевать закрытую одежду и резиновые сапоги. Через них змея не сможет прокусить ногу. Соблюдать осторожность нужно и на дачах — регулярно скашивать траву и не допускать захламления, чтобы не делить собственные шесть соток земли с весьма скользкими соседями.