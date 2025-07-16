Самвелу Карапетяну предъявили новое обвинение

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Бизнесмену подозревают в отмывании денег.

Самвелу Карапетяну в Армении предъявили новое обвинение, сообщили его адвокаты. Российский предприниматель и меценат был арестован в Ереване 18 июня сроком на два месяца. Тогда его обвинили в публичных призывах к захвату власти.

Сейчас Карапетяну инкриминируют «отмывание денег, якобы полученных в результате деятельности нескольких компаний». Защита назвала новое обвинение таким же абсурдным, как и первое.

Конфликт начался после того, как Самвел Карапетян публично встал на защиту Армянской Апостольской церкви, которая подверглась нападкам и оскорблениям со стороны прозападного премьера республики Никола Пашиняна. Оппозиция считает: власти будут и дальше выдвигать нелепые обвинения

«Весь смысл новых обвинений против Самвела Карапетяна — в том, чтобы как можно больше времени его держать в учреждениях силовых структур. Он сейчас полностью в руках исполнительной власти. Поэтому она и выдвинула в его адрес новые обвинения, которые не имеют под собой никаких оснований, никаких доказательств. И репрессии в отношении Карапетяна становятся все жестче», — отметил правозащитник, политик, основатель партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

Арест Самвела Карапетяна вызвал волну возмущения по всей Армении — уже в июне по республике прокатилась волна протестов. Как заявляет оппозиция, в Армении обвинения в «отмывании денег» стали наиболее распространенным способом для политической расправы, которую власти применяют против всех, кто не согласен с прозападным курсом Еревана.

Кстати, сегодня Пашинян заявил, что не исключает выход республики из Организации Договора о коллективной безопасности, зато обсуждает с Францией соглашение о стратегическом партнерстве.