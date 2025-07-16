Фрукты с сюрпризом: почти тонну наркотиков внутри бананов пытались ввезти в РФ
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Ввоз около тонны наркотиков в Петербург пресекли российские таможенники
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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Это крупнейшая партия, которую перехватили в этом году.
Почти тонну кокаина не пустили в Россию. Рекордную партию латиноамериканских наркотиков пытались завести в страну через порт Петербурга.
Груз на сумму более 12 миллиардов рублей таможенники обнаружили в контейнерах с бананами. Наводку спецслужбы получили от иностранных коллег. По их данным, картель хотел организовать канал поставок.
Это крупнейшая партия, которую перехватили в этом году.