Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Магнитогорск

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Поездка происходит в преддверии празднования дня металлурга.

Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск. Глава государства в уральском городе находится с рабочей поездкой. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, который приводит ТАСС.

«Президент поработает в Магнитогорске. Там цех коксования набрал полную мощность, переходит на полные обороты. Также президент, естественно, пообщается с руководством предприятия», — поделился он.

Приезд российского лидера происходит в преддверии празднования Дня металлурга. Как отмечает официальный представитель Кремля, в планах у Путина есть посещение Магнитогорского металлургического комбината. Предприятие считается одним из крупнейших производителей стали, а также по праву находится в лидерах среди предприятий черной металлургии России.

Кроме этого, Владимир Владимирович встретится с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин вспомнил песню «Стоят девчонки» из-за демографической ситуации в России. Однако в данный момент статистика показывает обратную ситуацию — теперь не хватает именно женщин.