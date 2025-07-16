Жара под прицелом: какие болезни обостряются летом и как снизить риски

Фото: 5-tv.ru

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Жаркая погода может серьезно осложнить жизнь людям с хроническими заболеваниями.

Летняя жара нередко становится испытанием для организма, особенно если у человека уже есть хронические болезни, сообщает URA.RU. Повышенные температуры, скачки атмосферного давления и активное солнце могут вызвать обострение таких заболеваний, как гипертония, бронхиальная астма, аллергия и даже болезни почек. Как отметил врач-терапевт Алексей Морозов, именно в это время года необходимо особенно внимательно относиться к своему самочувствию.

Среди наиболее уязвимых — люди с сердечно-сосудистыми патологиями. В жару сосуды расширяются, усиливается потоотделение, кровь становится гуще — все это увеличивает нагрузку на сердце. Это может привести к ухудшению самочувствия, головокружениям, скачкам давления и даже к тромбообразованию. Особенно внимательными должны быть гипертоники и пациенты с заболеваниями сердца.

Не легче приходится и аллергикам. Пыльца, тополиный пух и другие сезонные раздражители усиливают симптомы поллиноза. Врач советует ограничить потребление алкоголя, острого и копченого, а в рацион включить продукты, богатые витамином C и кверцетином — цитрусовые, брокколи, ягоды, зеленый чай.

Отдельного внимания требует поведение на воде и в быту: ледяные напитки, мороженое, купания в холодных водоемах нередко вызывают обострение ЛОР-заболеваний и простуд. Кроме того, жара влияет на работу почек и щитовидной железы — может провоцировать колики, учащенное мочеиспускание и гормональные сбои. Морозов настоятельно рекомендует пациентам с гипертиреозом отказаться от поездок в жаркие страны и избегать продуктов, усиливающих нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Также летом часто обостряются кожные заболевания из-за повышенного потоотделения и ультрафиолета. Врачи советуют избегать солнца в часы его максимальной активности и тщательно следить за гигиеной кожи.

Общее правило, которое дает врач: в жару важно пить больше чистой воды, избегать перегрева, носить светлую одежду из натуральных тканей и следить за рационом. Людям с хроническими заболеваниями особенно важно не игнорировать тревожные сигналы организма и при необходимости обращаться к врачу.

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