Столичная программа «Стану мамой» помогла забеременеть 6000 женщин

Фото: Департамент здравоохранения Москвы

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Более 220 тысяч москвичек участвуют в проекте поддержки репродуктивного здоровья.

В рамках проекта «Стану мамой», стартовавшего 10 месяцев назад, уже более 220 тысяч москвичек сдали анализ на уровень антимюллерова гормона, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Исследование помогает женщинам оценить свой репродуктивный потенциал, по его результатам многие участницы решились реализовать мечту о материнстве и запланировали беременность. В результате почти 6000 участниц уникальной программы по поддержке рождаемости встали на учет по беременности.

«Десять месяцев назад мы запустили программу „Стану мамой“, чтобы помочь москвичкам сохранить репродуктивное здоровье и с уверенностью подходить к вопросам материнства. За это время уже более 220 тысяч женщин воспользовались возможностью пройти тест на фертильность и оценить свой репродуктивный потенциал. Мы рады отметить, что результаты анализа стали для многих из них тем сигналом и стимулом, который вдохновил на реализацию мечты стать мамой. Так, сейчас по нашей программе на учет по беременности встали почти 6 тысяч пациенток. Почти 300 участниц бесплатно воспользовались программой криоконсервации и заморозили свой генетический материал», — сообщила Анастасия Ракова.

Программа «Стану мамой» была запущена в сентябре 2024 года. Она ориентирована на женщин от 18 лет при наличии медицинских показаний и на москвичек в возрасте от 25 до 39 лет. Ключевая задача — помочь вовремя узнать о своих репродуктивных возможностях, спланировать беременность, и при необходимости воспользоваться современными репродуктивными технологиями. Женщинам, мечтающим стать мамами, но откладывающим материнство в силу тех или иных причин, при сниженном показателе АМГ предлагается пройти консультацию акушера-гинеколога центра женского здоровья или женской консультации и бесплатно сохранить яйцеклетки или эмбрионы в замороженном виде, чтобы обеспечить себе возможность забеременеть в будущем при помощи вспомогательных репродуктивных технологий.