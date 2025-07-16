«Любящие и талантливые люди»: Герасимов о союзе Мороза и Левтовой

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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Дочь режиссера переняла лучшие качества своих родителей, уверен артист.

Режиссер Юрий Мороз и его первая супруга, актриса Марина Левтова, были любящими, талантливыми, понимающими друг друга людьми. Их дочь — актриса Дарья Мороз — переняла лучшие качества родителей. Об этом 5-tv.ru рассказал народный артист РФ Евгений Герасимов на церемонии прощания с Юрием Павловичем в Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1.

«С радостью смотрел на их пару. Людей любящих, талантливых, понимающих друг друга, поддерживающих друг друга. У них и дочь такая выросла — безумно талантливая, красивая, яркая, не похожая ни на кого. Как, впрочем, и они оба были — и Юра, и его супруга», — сказал Герасимов.

Становление Герасимова и Мороза проходило в одно время. Евгений вспомнил, как вместе они работали на студии Горького. Тогда Юрий Павлович был «молодым и озорным».

«Я помню его молодым и таким озорным, еще в Белоруссии снимавшимся. Потом вместе работали на студии Горького. Удивительно тонкий, талантливый, тактичный», — рассказал артист.

По мнению Герасимова, зрелищность работ Мороза — следствие его таланта. Артист считает, что народная любовь к картинам режиссера закономерна. Причем с годами она только крепнет: по признанию Евгения Герасимова, даже его супруга питает к произведениям Юрия Павловича особые чувства.

«Моя супруга до сих пор, когда видит «Каменскую», все бросает. Я ей говорю: «Может быть, еще что-нибудь посмотрим?» А она: «Ты такого кино не снял, а я тебе рекомендовала», — поделился Герасимов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что с Юрием Морозом простились жена и дочь.