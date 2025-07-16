Извержение вулкана началось на исландском полуострове
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Извержение вулкана началось на исландском полуострове Рейкьянес
Фото, видео: www.globallookpress.com/GEOLOGICAL AGENCY; 5-tv.ru
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Местные власти предупреждают о возможной отмене авиарейсов.
Полуостров Рейкьянес на юго-западе Исландии утопает в лаве. Там сегодня началось извержение вулкана.
Огромные потоки поднимаются из трещин в земной коре. Местных жителей и туристов в эти минуты срочно эвакуируют.
Также власти предупреждают о возможной отмене рейсов из-за выбросов вулканического пепла. Он может попадать в двигатели самолетов и сильно снижать видимость.