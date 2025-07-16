Россиянам рекомендовали перевыпустить просроченные банковские карты

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Чем дольше карта находится в обращении, тем выше риск, что ее данные станут известны посторонним.

В Центробанке призвали перевыпустить банковские карты, срок годности которых уже истек. По правилам, ими по-прежнему можно пользоваться. Банки разрешили их использование после того, как из страны ушли международные платежные системы Visa и Mastercard.

Однако, по мнению экспертов, эти счета стали слишком уязвимы перед мошенниками. Чем дольше пластик находится в обращении, тем выше риск, что данные станут известны посторонним. Особенно если она использовалась для оплаты в интернет-магазинах, привязана к сервисам доставки или такси.

«Карта все чаще мелькает в списке средств оплаты. И фактически у вендоров возникает накопление больших данных. И во многих этих данных фигурирует ваша та карта, которая постоянно продлевается. В результате, собственно, мошенникам становятся известны данные карты, и она уже становится такой, что называется, тиражируемой», — рассказал экономист, эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Перевыпущенная карта будет привязана к тому же счету. При этом она получит новые номер и код безопасности. Поэтому не окажется в базе мошенников.