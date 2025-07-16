Спасатели извлекли погибшего из-под завалов после взрыва газа под Новосибирском

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Николаев; Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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Спасатели продолжают работы на месте обрушения, подключены психологи и спецтехника.

В Новосибирской области сотрудники МЧС России обнаружили тело мужчины под завалами разрушенного здания. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства 16 июля. На месте происшествия развернут пункт временного размещения для пострадавших, где помощь оказывают психологи МЧС и другие специалисты.

К аварийным работам привлечены 86 спасателей и 27 единиц техники, включая тяжелую технику для подъема бетонных плит. По данным МЧС, обрушившееся здание было газифицировано — газоснабжение на месте инцидента оперативно отключено для обеспечения безопасности.

Сотрудники Сибирского спасательного центра МЧС России уже следуют на место, чтобы усилить группировку. Работы продолжаются круглосуточно, приоритетом остается поиск возможных выживших под завалами и оказание помощи жителям.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что взрыв газа произошел в доме под Новосибирском. По данным ведомства, предварительно произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире многоквартирного кирпичного дома без последующего горения.