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Пранкеры Вован и Лексус позвонили французскому депутату Фуксу, который рассказал, что позиция избирателей президента Макрона не волнует.

Обычные европейские налогоплательщики не согласны спонсировать Украину. Но их мнения попросту не спрашивают. Об этом рассказал депутат Национального собрания Франции Бруно Фукс в разговоре с российскими пранкерами.

По его словам, чтобы и дальше накачивать Киев, Европа готовится незаконно конфисковать все российские замороженные активы. А Пятая республика, которую возглавляет ослепленный военными амбициями Макрон, готова пойти еще дальше. Подробности — у корреспондента «Известий» Кирилла Солодкова.

По самым скромным прогнозам, наполеоновские замашки Макрона обойдутся французскому бюджету в миллиарды евро. Реакция простых налогоплательщиков ждать себя не заставила.

А платить придется. В том числе и за отправку пятидесятитысячного контингента на Украину, которой Макрон вместе с коалицией желающих грозит уже не одну неделю. И мнение избирателей для французского президента больше не аргумент. Демократия кончается тогда, когда кончаются выборы.

- Так Франция готова отправить войска? — спрашивает пранкер.

- Да. Но просто чтобы это прекращение огня соблюдалось, а не воевать, — отвечает Фукс.

- Но я не уверен, что Россия будет этому рада.

- Нет, они не будут рады. Но я думаю, мы сами не рады. Но это борьба.

На видео — глава комитета Франции по иностранным делам Бруно Фукс. По другую сторону экрана под видом бывшего президента Украины Петра Порошенко — российские пранкеры. Очередной розыгрыш Вована и Лексуса помогает увидеть реальные настроения европейских политиков.

«Макрон сейчас не видит себя в кресле президента через несколько лет. Я думаю, что и для этого сейчас он пытается набрать себе рейтинги. Для того чтобы, может быть, потом переместиться на какую-то должность Европейской комиссии», — рассказал пранкер-журналист Алексей Столяров (Лексус).

Внутренних проблем при этом хватает: массовая безработица, рост тарифов, миграционный кризис. Но вместо поддержки французских фермеров, которые уже не раз заливали префектуры фекалиями в знак протеста против сокращения субсидий, Макрон готов вливать миллионы евро в оборонную промышленность.

«Париж дал понять, что готов сам поставлять оружие на Украину за деньги. То есть вот такой вот бизнес-проект, который, в общем-то, фактически показал, что Париж тоже не прочь был бы заработать на войне, которая ведется киевским режимом с Россией», — отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

Простым французам эти сомнительные блюда политической кухни подаются под соусом свободы для братской Украины и Европы в целом. Но похоже, что европейцы сыты по горло.

«Люди говорят во Франции: „А как насчет нас? Нам также нужны деньги, чтобы изменить нашу жизнь. Зачем мы отправляем деньги на Украину?“ Так что они не полностью в состоянии понять, что мы вместе боремся за мир. Это предел нашего общественного мнения», — рассказал пранкерам Брукс.

Как манипулируют этим мнением на Западе — хорошо видно по первым полосам газет. На них ни слова о погибших мирных жителях России во время украинских обстрелов.