Армия Китая провела учения с участием робопсов
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Армия Китая провела учения с участием робопсов
Фото, видео: www.globallookpress.com/Mohssen Assanimoghaddam; 5-tv.ru
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Отрабатывали взаимодействие в условиях боя.
В китайской армии появились высокотехнологичные солдаты. В Поднебесной провели тактические учения с участием беспилотников и робопсов.
На этих кадрах дроны прикрывают бойцов и уничтожают условные цели. Взаимодействие отрабатывали в условиях, близких к реальному бою.
Роботизированные псы вели разведку, зачищали помещения и прорывали вражескую оборону.