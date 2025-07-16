Смертельное ДТП произошло в Приморье

Фото, видео: 5-tv.ru

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Три человека погибли, два — в тяжелом состоянии.

Смертельное ДТП произошло на трассе в Приморье. Там столкнулись две легковушки и грузовик. Удар был такой силы, что большегруз вылетел в кювет. Все машины искорежены до неузнаваемости.

Погибли трое. Еще два человека, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии. Пострадавших отправили в больницу.

Ранее 5-tv.ru писал, что вертолет Ми-8, который пропал на пути в Магадан, обнаружен. Предварительно, все находившиеся на борту — пять человек — погибли.

О пропаже вертолета стало известно 14 июля. Сообщалось, что в полет отправились три члена экипажа и два техника. Ми-8 летел по маршруту Чумикан — Охотск — Магадан. После дозаправки во второй точке пилот не вышел на связь.