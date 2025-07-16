Пошла в отказ: Чехия не будет покупать оружие США для Украины

Фото, видео: Planet Pix via ZUMA Press Wire/ТАСС; 5-tv.ru

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Страна намерена вооружать режим Зеленского своими силами.

Чехия внезапно отказалась покупать американское оружие для Украины. Как заявил премьер республики, страна будет вооружать Киев напрямую и своими силами.

По чешской программе режим Зеленского уже получил почти два миллиона артиллерийских снарядов. Поэтому в инициативе Вашингтона Прага не видит смысла.

Чего не скажешь о Берлине. Накануне министр обороны ФРГ призвал все европейские страны раскошелиться на помощь Украине.