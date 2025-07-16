Фото, видео: Saxony-Anhalt/ТАСС; 5-tv.ru

«Медкомиссия» в ТЦК занимает десять минут, боевой подготовки — практически никакой.

Режим Зеленского насильственно мобилизует инвалидов и тяжелобольных украинцев. Как на самом деле проходят медкомиссии в военкоматах — рассказали пленные боевики ВСУ. У тех, кто попал в руки ТЦК, нет выбора. Без какой-либо подготовки их бросают на убой. Единственная возможность выжить на передовой — сдаться в российский плен.

Что и делают сотни новобранцев. Шокирующие признания тех, кому удалось сбежать, выслушала корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова.

Робко отодвигая футболку, боевик ВСУ Никита Гаспаров наглядно демонстрирует, что на Украине означает фраза «промытые мозги». Тонущий российский корабль боевик наколол еще до того, как его мобилизовали. И только на фронте осознал — это не дома на диване нынешний киевский режим восхвалять.

«Много говорили, что в плен не берут. А если и берут, то творят страшные вещи, уши отрезают, мучают, пытают. Вот я жив», — рассказал пленный боевик ВСУ Никита Гаспаров.

Он сдался в плен российским войскам в Сумской области. По пути чуть не убили свои же: в ВСУ стараются расправляться с теми, кто желает сложить оружие. Русские, которых Гаспаров считал врагами, спасли ему жизнь. А в телефоне нашли вот такую переписку.

«Я же оператор БПЛА. Мы их так крошим люто. За неделю минимум сто душ. И раненых столько же. Это я писал девушке, хвастался. Это неправда», — признался Гаспаров.

Так говорит почти каждый пленный боевик ВСУ. И российские следователи досконально подобные версии проверяют. Проверили и Виталия Головатого. Он пришел в военкомат поставить отметку, что не годен. Вместо этого больного гепатитом С погрузили в машину и отправили в учебку.

«Комиссия проходит в течение десяти минут. Мы проходим пять-шесть кабинетов в течение пары минут. Спросили, годен ли, не годен ли, на что жаловались. Они просто пишут, что годен. На этом закончилась проверка», — рассказал пленный боевик ВСУ Виталий Головатый.

В плену украинские военные рассказывают и про методы мобилизации в Незалежной. Прежде украинские военкомы или, по-новому, сотрудники ТЦК, просто отлавливали, порой весьма жестко, прохожих мужчин на улицах городов.

Но теперь ТЦКашники идут на хитрость. Украинские женщины в интернете делятся своими историями, предупреждая всех: до последнего украинца осталось недолго.

Мобилизуют, в том числе людей с инвалидностью и психическими расстройствами. Забирают на улице и после короткой подготовки отправляют в зону боевых действий. При этом иностранное вооружение ценят больше жизней людей.

Это подтверждает и офицер Сил специальных операций Украины. Владимира Антонюка с его раненными подчиненными командование отказалось эвакуировать из зоны обстрела из-за того, что оставили на поле боя дорогостоящее иностранное вооружение.

«Начал объяснять, что трое контужены. Мы еле оттуда ушли. Никакие остатки гранатомета не стоят никаких жизней. Здоровых они вывезли всех. А нас бросили», — рассказал пленный боевик ВСУ Владимир Антонюк.

По мере расширения в Сумской области санитарной зоны, ВСУшники все чаще сдаются в плен, потому что выбирают жизнь, а не войну за чужие интересы. Всем, кто добровольно сложил оружие, гарантируют достойные условия содержания на территории Курской области. А в случае, если украинская сторона не будет препятствовать обмену, у них есть надежда увидеть своих родных.