Орбан призвал ввести санкции против украинских чиновников

Орбан: варварские методы пополнения ВСУ отдаляют Украину от вступления в ЕС

Фото, видео: Serg Glovny/ТАСС; 5-tv.ru

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Причина — случай в Закарпатье. Сотрудники ТЦК жестоко избили гражданина Венгрии.

Античеловеческие методы работы украинских центров комплектования стали предметом международного разбирательства. Этот вопрос в Брюсселе подняла Венгрия на встрече глав МИД стран Евросоюза.

Поводом стал вопиющий случай в Закарпатье. Тогда сотрудники ТЦК жестоко избили гражданина Венгрии, приняв его за местного. От полученных травм он скончался.

«Венгерское правительство инициировало в Брюсселе немедленное включение украинских лидеров, ответственных за смерть гражданина Венгрии, в список санкций ЕС за нарушение прав человека», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Венгерский премьер заявил, что варварские методы пополнения ВСУ отдаляют Киев от вступления в Евросоюз. Виктор Орбан призвал Брюссель немедленно ввести санкции против украинских чиновников.