При покупке онлайн-билетов на поезд можно будет создать профиль питомца

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Это упростит оформление будущих поездок.

В РЖД собираются внедрить возможность сохранения данных о домашних питомцах в личном кабинете при покупке билетов онлайн, что упростит процесс оформления. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что РЖД внесли ряд изменений в правила, которые упростили поездки с животными. В частности, в купе повышенной комфортности теперь можно перевозить мелких домашних животных без необходимости оплачивать все места.

«Работаем и над рядом цифровых решений. В перспективе пассажир сможет заранее получить полную информацию о правилах перевозки своего домашнего животного по конкретному маршруту, сохранить данные о питомце в своем личном кабинете для упрощения оформления будущих поездок», — добавил Колесников.

Эти функции сейчас разрабатываются и будут внедряться поэтапно, с учетом отзывов и технической готовности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в поездах РЖД полностью пропадут гравитационные туалеты.