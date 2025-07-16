В России могут начать штрафовать за передачу номера другому лицу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Размер взыскания может достигнуть 200 тысяч рублей.

Штраф за передачу абонентского номера стороннему лицу могут ввести в России. Это упоминается в таблице поправок, опубликованной на сайте базы Госдумы.

«Незаконная передача абонентом <…> абонентского номера, выделенного ему на основании договора об оказании услуг <…> иному лицу, влечет наложение административного штрафа», — отмечается в документе.

Такими поправками могут дополнить статью 13.29.1. КоАП РФ — «Заключение оператором связи либо лицом, действующим от имени оператора связи, договора об оказании услуг связи посредством информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ способом, не предусмотренным законодательством РФ в области связи».

Так, физическим лицам придется в случае принятия закона придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей. ИП и юрлицам грозят штрафы от 50 до 100 и от 100 до 200 тысяч рублей соответственно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России запретят продажу смартфонов без доступа к RuStore.