В России могут начать штрафовать за передачу номера другому лицу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Размер взыскания может достигнуть 200 тысяч рублей.
Штраф за передачу абонентского номера стороннему лицу могут ввести в России. Это упоминается в таблице поправок, опубликованной на сайте базы Госдумы.
«Незаконная передача абонентом <…> абонентского номера, выделенного ему на основании договора об оказании услуг <…> иному лицу, влечет наложение административного штрафа», — отмечается в документе.
Такими поправками могут дополнить статью 13.29.1. КоАП РФ — «Заключение оператором связи либо лицом, действующим от имени оператора связи, договора об оказании услуг связи посредством информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ способом, не предусмотренным законодательством РФ в области связи».
Так, физическим лицам придется в случае принятия закона придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей. ИП и юрлицам грозят штрафы от 50 до 100 и от 100 до 200 тысяч рублей соответственно.
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