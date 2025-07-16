Как вживалась в роль глухой героини Валентина Ляпина: «Я ничего не слышала»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Морально артистке тяжело далась изоляция от звуков.

Вжиться в роль глухой героини кинокартины — непростая задача. О том, как с ней справлялась исполнительница главной роли, Валентина Ляпина, в беседе с актрисой узнал корреспондент 5-tv.ru на премьере фильма «Нейробатя».

По словам самой звезды, она решила заранее прочувствовать на себе, каково это — лишиться слуха. Для полного погружения в образ артистка использовала приспособления для изоляции от внешних шумов.

«Я для того, чтобы действительно понять, как воспринимает этот мир моя героиня Пелагея, а она вообще не слышит, она оглохла год назад и потеряла это чувство, ходила в берушах полтора дня, а потом в наушниках с шумоподавлением. И суть в том, что я вообще ничего не слышала, включила себе белый шум и на таком восприятии жила», — пояснила она.

На съемочной площадке в этот период Ляпина общалась с коллегами при помощи жестов. Режиссер полностью разделил стремление актрисы и поддержал идею.

Проведенный эксперимент сильно подействовал на восприятие Валентины. Она отметила, что не хотела бы пережить подобное в реальности.

«Меня очень это изменило. Я поняла, что слышу этот мир, и он столь прекрасен, что я не могу и не хочу этого терять», — заключила собеседница.

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