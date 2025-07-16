Из России в Китай можно будет добраться по канатной дороге
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Время в пути займет всего 2,5 минуты.
Россия и Китай построят первую в мире трансграничную канатную дорогу через реку Амур.
Уже согласован график монтажа. Запустят ее в 2026-м году. Она свяжет между собой два города — Благовещенск и Хэйхэ.
В обе стороны обещают перевозить почти семь тысяч человек в сутки. А цена билета составит около трех тысяч рублей. Время в пути займет всего 2,5 минуты.
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