Минус пять жизней за секунду: жуткое ДТП произошло под Калугой

В ДТП под Калугой погибли пять человек

Фото, видео: Telegram/Официальный аккаунт УМВД России по Калужской области/umvd40; 5-tv.ru

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Столкнувшая с грузовиком легковушка превратилась в груду металла.

Авария под Калугой унесла жизни сразу пяти человек. На трассе, ведущей в Серпухов, столкнулись легковая машина и грузовик.

На месте погибли оба водителя и еще трое пассажиров легкового автомобиля. Последний превратился в груду металла. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве столкнулись два электробуса. По последним данным, в ДТП пострадали 11 человек, в том числе двое детей.